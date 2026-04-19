De resfriado a daños en el corazón: las consecuencias de la enfermedad de Chagas transmitida por chinches

La enfermedad se origina del parásito Trypanosoma cruzi; la UNAM señala que no todas las personas infectadas con este desarrollan la enfermedad de Chagas

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Chagas?

La UNAM señala que la enfermedad de Chagas puede causar síntomas muy ligeros como resfriado y cansancio. Sin embargo, en pocas semanas puede invadir tejidos y ahí quedarse por años sin producir síntomas.

“Al cabo de unos años, en algunas personas puede alojarse sobre todo en el músculo cardiaco y causar grave daño al corazón . También afecta el músculo de tubo digestivo y el músculo esquelético”, detalla la UNAM.

Bertha Josefina Espinoza, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, explica que no todas las personas que se infectan con el parásito desarrollan la enfermedad de Chagas. Incluso señala que solo entre el 30 y 40 por ciento de los infectados la desarrollan.