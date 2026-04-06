Distracciones digitales dominan la vida cotidiana y afectan la productividad, ¿cómo combatirlas?

Nir Eyal, autor del libro “Inmune a la distracción”, sostiene que la distracción no es el problema en sí, sino la forma en que las personas reaccionan ante ella

Redacción / El Sol De México

La distracción: un problema subestimado

Eyal subraya que muchas personas experimentan una sensación de pérdida de control sobre sus decisiones debido a estos estímulos.

Factores que detonan la distracción

El experto explica que la distracción tiene dos tipos de detonantes:

En este sentido, sostiene que la distracción no es el problema en sí, sino la forma en que las personas reaccionan ante ella.

Claves para volverse “indistraíble”

Frente a este panorama, Eyal propone un modelo de cuatro pasos para mejorar la concentración y recuperar el control del tiempo:

Estas estrategias buscan que las personas utilicen la tecnología a su favor, sin convertirse en víctimas de ella.

¿En qué consiste la regla de los 10 minutos?

Una de las técnicas más destacadas es la “regla de los 10 minutos”, que consiste en posponer cualquier impulso de distracción durante ese lapso.

Esta práctica puede aplicarse a diversas situaciones, como revisar el teléfono, comer por ansiedad o posponer tareas importantes.

Controlar el entorno digital

Por ello, recomienda establecer límites claros, especialmente en entornos de trabajo remoto, donde las interrupciones pueden ser constantes.

En cuanto a la tecnología, el experto sugiere realizar un “autoajuste” del teléfono móvil:

Recuperar el control del tiempo

Finalmente, Eyal enfatiza que el futuro estará marcado por dos tipos de personas: aquellas que permiten que otros controlen su atención y aquellas que logran ser “inmunes a la distracción”.

En un entorno donde la tecnología es omnipresente, aprender a gestionar la atención se convierte en una habilidad esencial.

Con información de EFE