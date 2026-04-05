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Ciencia y Saluddomingo, 5 de abril de 2026

Dormir poco podría engordarte: la UNAM revela porqué te dan más ganas de comer si no descansas lo suficiente

Expertos de la UNAM señalan que el no descansar correctamente impacta en la liberación de hormonas y el manejo de glucosa

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Por qué el no dormir bien favorece a subir de peso?

¿Cuántas horas es recomendable dormir?

De acuerdo con la UNAM, las horas de sueño recomendables para las personas son:

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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