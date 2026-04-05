Dormir poco podría engordarte: la UNAM revela porqué te dan más ganas de comer si no descansas lo suficiente
Expertos de la UNAM señalan que el no descansar correctamente impacta en la liberación de hormonas y el manejo de glucosa
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Por qué el no dormir bien favorece a subir de peso?
¿Cuántas horas es recomendable dormir?
De acuerdo con la UNAM, las
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
- Dormir poco podría engordarte: la UNAM revela porqué te dan más ganas de comer si no descansas lo suficiente
- Pase reglamentado UNAM 2026: fechas clave para estudiar una licenciatura sin hacer examen de admisión
- Erik Per Sullivan rechazó volver a interpretar a Dewey en “Malcolm el de en medio” por estudiar en Harvard