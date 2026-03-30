Dos cometas y la Luna Rosa brillarán en el cielo de abril: estos son todos los eventos astronómicos del mes

Además del paso de los cometas C/2026 A1 MAPS y C/2025 R3 PanSTARRS durante abril ocurrirán varias conjunciones

En abril tenemos la posibilidad de observar dos cometas a simple vista, así como la conjunción de varios planetas con la Luna.

El otro cometa es el C/2025 R3 PanSTARRS, el cual, durante abril, se observa antes del amanecer, al este. Después del 19 de abril, cuando rodee al Sol a 88 millones de km de distancia, comenzará a observarse al anochecer, al oeste.

Las horas dadas son del centro de México, -6 UT.

Esta Luna Llena marca el calendario católico. La Semana Santa ocurre en la semana de la primera Luna Llena después del equinoccio de marzo (20 de marzo).

El 7 de abril la Luna está en apogeo, su mayor distancia a la Tierra en su órbita de 28 días, situándose a 404 973 km.

El día 9 la Luna está en fase de Cuarto Menguante.

El 23 de abril la Luna está en fase de Cuarto Creciente.

Los eventos astronómicos que ocurrirán en abril

El 1 de abril, Mercurio alcanza su mayor altura en el cielo de la mañana. Vea desde las 5:20 de la mañana, al este, a simple vista. Este pequeño planeta se observa como un punto luminoso tenue pero notorio.

El 3, Mercurio en su mayor elongación oeste, es su mayor separación angular desde el Sol, viendo desde la Tierra. Al este, a simple vista, desde las 5:20 a. m.

También el 3, Mercurio en dicotomía. Aunque Mercurio se observa a simple vista, la dicotomía solo con telescopio. La dicotomía es cuando Mercurio se observa mitad iluminado por el Sol y mitad obscuro, como las fases de la Luna.

Horas después, el mismo día 6, la Luna en conjunción con la brillante estrella roja Antares del Escorpión. Al sureste, desde las 11:30 p. m. a simple vista.

El 13 de abril es la conjunción de Marte y Neptuno. El planeta rojo se observa a simple vista (1.2 mag.), mientras que Neptuno (8 mag.) con telescopio desde lugares obscuros. Desde las 5:20 a. m., al este. Mercurio se encuentra arriba de ellos.

15 de abril, conjunción de la Luna, Mercurio, Marte y Neptuno. Desde las 5:30 a. m., al este, a simple vista, excepto Neptuno que se observa con telescopio.

16 de abril, conjunción de Mercurio y Neptuno. Mercurio se observa a simple vista, pero Neptuno con telescopio y desde lugares obscuros. Desde las 5:15 a. m., al este.

El mismo 16, conjunción de la Luna con el planeta Saturno. Desde las 5:30 a. m., al este, a simple vista. Saturno brilla debajo de Marte.

Del 18 al 19 de abril, la Luna rebasa al brillante planeta Venus, siendo el 19 la conjunción entre ambos astros. Al anochecer, al oeste, a simple vista. No se lo pierda.

19 de abril, conjunción de los planetas Mercurio y Marte. Desde las 5:20 a. m. A simple vista, al este. Saturno se encuentra debajo de Mercurio, y Marte al norte (a la izquierda).

Este día (19), el cometa C/2025 R3 PanSTARSS pasa por el perihelio (su menor distancia al Sol), a 88 millones de km del Sol. Esto no es posible observarlo, pero en los siguientes días el cometa se vería al anochecer, al oeste.

Al siguiente día, el 20, es la conjunción de Mercurio, Marte y Saturno. Desde las 5:20 a. m., al este, a simple vista. Mercurio se encuentra debajo de Saturno, y Marte arriba de ellos hacia el norte (a la izquierda).

El mismo día (20) pero al anochecer, es la conjunción de la Luna y la estrella Alnath, β (beta) Tauri. La Luna se coloca debajo de la estrella. A simple vista, al oeste, al anochecer.

El 22 de abril, es la conjunción de la Luna y el planeta Júpiter. Cerca brillan las estrellas Castor y Pollux de Los Gemelos (Gemini). Al anochecer, al oeste. A simple vista.

Ese mismo día, (24) es la aproximación de la Luna y el Cúmulo Estelar M44 El Pesebre, en la constelación del Cangrejo (Cáncer). La Luna se coloca arriba del cúmulo. M44 se observa con binoculares o telescopio. Al anochecer, del cenit al oeste.

El 25 de abril es la conjunción de la Luna y la estrella Regulus del León (Leo). En parte de Sudamérica la Luna ocultará a Regulus. La Luna se observa “tocando” a Regulus. Al anochecer, en el cenit, a simple vista.

Y así terminamos abril, que tengamos cielos despejados y los cometas brillen lo suficiente para verlos a simple vista.

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