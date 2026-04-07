Durante el sobrevuelo lunar, los astronautas pudieron presenciar un eclipse de Sol que duró casi 53 minutos y que hizo visible la corona solar

Samantha Laurent

¿Cómo vio el eclipse solar la tripulación de Artemis II?

Este fenómeno natural tuvo una duración de casi 53 minutos y, tal como ya había informado la NASA, no fue visible desde la Tierra.

Este miércoles 7 de abril, la Casa Blanca publicó imágenes de la Tierra y del eclipse que fueron tomadas por la tripulación desde la nave Orión.

En ellas se puede ver la cara oculta de la Luna, mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar. Por su parte, la segunda foto muestra el tan ansiado eclipse, donde la Luna tapa completamente el Sol desde la perspectiva de la cápsula de Orión.

Gracias a la posición desde la que fue tomada y debido a que ambos astros parecieran tener el mismo tamaño en el cielo, esto oculta la superficie solar de la vista, haciendo visible únicamente la corona solar.

¿Qué es una corona solar?

El Sol está rodeado por un tipo de chaqueta hecha de gases llamada atmósfera. En este sentido, la corona es la parte más externa de la atmósfera del Sol.

Afortunadamente, la tripulación Artemis II logró capturar el momento exacto en que esta corona solar es visible durante el eclipse, permitiendo el público vivir junto con ellos esta experiencia astronómica que está haciendo historia.