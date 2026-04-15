El ADN antiguo indica que la selección natural se aceleró en la evolución humana reciente

Una investigación de la Facultad de Medicina de Harvard indicó diferentes tipos de rasgos actuales están vinculados directamente con la selección natural

EFE

Hasta ahora, los estudios sobre el ADN humano antiguo solo habían identificado unos 21 casos de selección direccional, indica en un comunicado la citada facultad.

La escasez de pruebas sugería que la selección direccional había sido poco frecuente desde que los humanos modernos surgieron en África hace unos 300.000 años y comenzaron a dividirse en diferentes grupos poblacionales por todo el mundo.

Muchas de las variantes genéticas identificadas tienen vínculos conocidos con rasgos físicos, psicológicos y sociales complejos, entre ellos el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y esquizofrenia.

Profundizar en la evolución de estos rasgos podría ampliar la comprensión del comportamiento, la salud y las enfermedades, y servir de base para los esfuerzos terapéuticos.

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Según los cálculos del equipo, la selección direccional solo representaba alrededor del 2 % de todos los cambios en la frecuencia génica, lo que representa gran cantidad de ADN.

Akbari identificó 479 variantes genéticas, o alelos, que fueron objeto de una fuerte selección -ya fuera a favor o en contra- en los genomas de Eurasia occidental.

Los investigadores pudieron determinar cuándo y dónde algunos de esos alelos comenzaron a propagarse por el acervo genético de Eurasia occidental o a ser expulsados de él.

Más del 60 % de las variantes de ADN individuales que se señalaron como fuertemente seleccionadas (la mayoría de ellas polimorfismos de un solo nucleótido, o SNP) tienen vínculos documentados con rasgos humanos actuales, señala la nota de Harvard.

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