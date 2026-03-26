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Ciencia y Saludjueves, 26 de marzo de 2026

El astrofísico mexicano José Mendoza recibe Premio Princesa Girona Internacional por estudio de nebulosas

El mexicano contribuyó a resolver el histórico enigma de la discrepancia de abundancias químicas en nebulosas; la argentina Mercedes Bidart también fue reconocida, pero en la categoría de CreaEmpresa

EFE

Cada año, el ‘Tour del Talento’ recorre varias ciudades españolas en diferentes etapas en las que se van dando a conocer los ganadores de las diferentes categorías de los premios.

Hasta el momento se han fallado los premios Princesa de Girona Social, que fue para el líder comunitario de Barcelona, España, Hatim Azahri Akhnous; y de CreaEmpresa, para la barcelonesa Patricia Aymá Maldonado.

Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona, recordó a los periodistas antes del acto celebrado en el IES Antonio Machado de Alcalá de Henares cómo Felipe VI le encargó trabajar para los jóvenes, porque son el futuro del país.

Detectamos este talento, le damos herramientas, lo hacemos crecer y lo enviamos a la sociedad”, afirmó Belil.

El IES Antonio Machado desarrolló durante todo el día un programa de actividades participativas para reflexionar sobre el talento desde distintas perspectivas dentro de este tour que, en sus cuatro años de vida, ha tenido más de 120 mil participantes.

La princesa Leonor, acompañada de los reyes y la infanta Sofía, entregará los premios que llevan su nombre en una ceremonia que se celebrará en el Gran Teatro del Liceu en Barcelona el próximo mes de julio.

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