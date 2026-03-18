El cerebro consume 20% de la energía y oxígeno que respiramos

Durante la inauguración de la Semana del Cerebro 2026, el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM indicó que es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo

Sergio Ángeles / El Sol de México

El académico detalló que la ELA es un trastorno neurológico progresivo que daña específicamente a las neuronas motoras, es decir aquellas que conectan al cerebro con los músculos.

Indicó que en la IFC buscan explicar por qué mueren solo las neuronas que conectan a ese órgano con los músculos y evitan el movimiento.

“Pero, ¿por qué no se mueren otras neuronas?, contrario a lo que ocurre con el padecimiento de Alzheimer. ¿Por qué mueren las responsables de tus recuerdos, pero sí puedes moverte?”, cuestionó el universitario.

Por último, Tovar y Romo subrayó que además del IFC hay otros institutos como los de Neurobiología, en Juriquilla, Querétaro; y el de Investigaciones Biomédicas, en Ciudad Universitaria.