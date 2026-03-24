El cometa C/2026 A1 MAPS brillaría tanto que se podrá ver a simple vista a finales de marzo

Un nuevo cometa se observará durante algunos minutos al anochecer; el 4 de abril rodeará al sol, y de sobrevivir a este vuelo rasante, remontará en el cielo o se desintegrara

GERMAN MARTINEZ GORDILLO

Un gran brillo

Se prevé que el cometa brille tanto como el planeta Venus. En números, el cometa alcanzaría una magnitud de -5.22

El planeta Venus está brillando al anochecer, también al oeste. Lo verá con facilidad a simple vista, es el único lucero brillante en esa zona.

C/2026 A1 MAPS

Se le calcula un tamaño de 1 a 2 km de diámetro, y según los cálculos orbitales, pertenece a los cometas rasantes Kreutz.

La familia de cometas Kreutz ha dado cometas brillantes, como el cometa de 1843, el de 1882, el Ikeya-Seki (1965) o el Lovejoy (2011).

A esa distancia el calor es abrasador y el cometa es solo una diminuta roca de hielo, por lo que la temperatura y el jalón gravitacional del Sol, bien podrían destrozar al cometa, un escenario muy, pero muy probable.

Origen

El cometa C/2026 A1 MAPS, como su cometa progenitor, vendrían de una lejana región hipotética, llamada Nube de Oort.

El cometa C/2026 A1 MAPS. | Vídeo: Germán Martínez Gordillo