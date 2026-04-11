El 12 de abril se conmemora el Día Internacional de los vuelos Espaciales Tripulados en honor a la hazaña de Yuri Gagarin, el primer humano que viajó fuera de la Tierra

Después vinieron otros éxitos, en 1963 Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en el espacio, en 1969 Neil Armstrong fue el primero en caminar en la Luna, y muchos más.

Desde 1962 en la antigua Unión Soviética como en la actual Rusia, el 12 de abril es el Día del Cosmonauta.

Hoy, solo Rusia, Estados Unidos y China tienen capacidad de enviar seres humanos al espacio. Y se espera sea la India la cuarta nación en hacerlo, lo que ocurrirá muy pronto.

La industria espacial ha traído enormes beneficios a la humanidad, por ello, en sesión del 7 de abril de 2011, en el 50 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin, en Naciones Unidas se aprobó la resolución A/RES/65/271, que dice:

¿Cómo nos ha beneficiado la exploración espacial?

Una inquietud recurrente es la del alto costo de la industria espacial, cuando en la Tierra hay muchas necesidades ¿Por qué las naciones más ricas gastan en el espacio y no en la Tierra?

En realidad sí se gasta en la Tierra y mucho, el costo de la industria espacial es pequeño en comparación con miles de proyectos en nuestro planeta, pero sin duda hacen falta más.

Pero no se trata de quien gasta más o menos, la gran aventura de explorar el espacio ha traído beneficios inigualables a la humanidad.

Hoy la comunicación vía satélite de un punto a otro de nuestro planeta es casi instantánea.

Los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU), han facilitado la navegación marítima, aérea, y terrestre, en todo el mundo.

Los satélites meteorológicos han salvado miles de vidas, hoy es posible conocer con pocos días de antelación, la llegada de una tormenta o huracán.

También, una adaptación del traje espacial ha salvado la vida de miles de madres que después de dar a luz sufren hemorragia obstétrica.

La exploración del espacio es en beneficio de la humanidad, es una inversión para mejorar la vida en la Tierra y preservarla. Explorar el espacio nos muestra la riqueza y belleza de nuestro planeta y nos motiva a conservarlo.