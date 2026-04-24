elsoldemexico
Ciencia y Saludviernes, 24 de abril de 2026

El Kraken no era una leyenda: científicos descubren pulpo que vivó hace 100 millones de años y medía hasta 19 metros

Un estudio de Science describe a pulpos carnívoros de potentes mandíbulas que cazaban en los mares durante el Cretácico

Ali Rodríguez / El Sol de México

Por las pistas de el kraken

Las mandíbulas muestran un desgaste extremo, con características que muestran su uso intensivo. Esto sugiere que podría haberse alimentado con presas de concha dura y resistentes.

Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.

Ali Rodriguez Rios
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Javier Orozco

El negocio del streaming en el deporte

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Amenaza a De la Garza fraude inmobiliario

image
Saúl Monreal Ávila

Maru Campos debe ir a juicio político

image
Rubén Moreira

Ya salió el peine o, mejor dicho, el petróleo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES