El Kraken no era una leyenda: científicos descubren pulpo que vivó hace 100 millones de años y medía hasta 19 metros
Un estudio de Science describe a pulpos carnívoros de potentes mandíbulas que cazaban en los mares durante el Cretácico
Ali Rodríguez / El Sol de México
Por las pistas de el kraken
Las mandíbulas muestran un desgaste extremo, con características que muestran su uso intensivo. Esto sugiere que podría haberse alimentado con presas de concha dura y resistentes.
Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.