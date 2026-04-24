El Kraken no era una leyenda: científicos descubren pulpo que vivó hace 100 millones de años y medía hasta 19 metros

Los pulpos recién encontrados podrían representar los invertebrados más grandes descritos hasta la fecha / Foto: Pexels

El Kraken, descrito como una bestia marina capaz de hudir barcos con sus tentáculos y devorar a sus tripulantes, fue temido durante siglos por marineros, aunque solo era una leyenda. No obstante, una investigación publicada en la revista Science revela que los mares del Cretácito fueron el hogar de pulpos que llegaron a medir hasta 19 metros de longitud, lo que podría explicar el origen de las historias sobre criatura gigantes.

El equipo científico liderado por Shin Ikegami, de la Universidad de Hokkaido, Japón, encontró una pieza más en la historia del Cretácito que hasta ahora solo incluía a reptiles y tiburones gigantes como los dueños del oceáno. Pues, la investigación de los cefalópodos los coloca en el mismo rango que los grandes depredadores marinos.

Reconstruir la vida de los pulpos gigantes a partir del registro fósil era difícil de lograr porque a diferencia de los dinosaurios, no dejan huesos, y a diferencia de los ammonoideos, no dejan conchas. Por lo anterior, el equipo basó su investigación en el análisis de 27 mandíbulas fosilizada que recuperaron de sedimentos marinos en el Pacífico Norte.

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Las dos especies que identificaron son: Nanaimoteuthis jeletzkyi y Nanaimoteuthis haggarti. Los restos hallados de ambas especies permitieron a los científicos conocer su forma de vida y también su tamaño.

Mandíbulas inferiores enormes de pulpos fósiles y de un calamar gigante actual / Foto: Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokio

Además, el desgaste de la mandíbula no es simétrico, lo que indica que utilizaba un lado más que el otro. Ese tipo de lateralización, común en animales actuales, está relacionado con funciones cerebrales complejas, lo que indica que los pulpos gigantes podrían haber desarrollado estrategias avanzadas para cazar a sus presas.

Respecto al tamaño, la investigación señala que la especie mayor, Nanaimoteuthis haggarti, habría alcanzado entre 7 y 19 metros de longitud total. Lo cual, según los científicos, lo ubica entre los mayores invertebrados de la historia.

Estimación del tamaño corporal de los pulpos del Cretácico Superior / Foto: Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokio