El pasado mes de marzo fue el cuarto más cálido a nivel mundial, según Copernicus

En Estados Unidos y México, marzo se caracterizó por un calor intenso y condiciones secas

EFE

La temperatura media del aire en superficie fue de 13.94 °C, es decir, 0.53 °C por encima de la media de marzo del periodo 1991-2020, según los datos registrados.

Hasta la fecha, el marzo más cálido registrado fue en 2024.

El segundo marzo más cálido en Europa

En Europa, el pasado mes fue el segundo más cálido registrado, con 5.88 °C, lo que supone 2.27 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.

Además, presentó condiciones más secas de lo habitual en gran parte de la región, tras un febrero excepcionalmente lluvioso y más frío de lo normal.

Por el contrario, se registraron condiciones inusualmente frías en Alaska, la mayor parte de Canadá, el sur de Groenlandia y el noroeste de Siberia.

Hielo marino, en los niveles los niveles más bajos

En la Antártida, la extensión mensual del hielo marino fue un 10 por ciento inferior a la media de marzo.

A lo largo de este mes, la TSM diaria aumentó de forma constante y se está acercando a los valores récord establecidos en 2024.