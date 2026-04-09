El reto de sobrevivir: ¿por qué el amerizaje de Artemis II es una de las etapas más difíciles?

Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de la NASA, explicó cómo es el proceso para salvaguardar a la tripulación en medio del Océano Pacífico

Jorge Morales

El descenso está programado para este viernes 10 de abril a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, cumpliendo exactamente diez días la misión para explorar la órbita lunar.

Los cuatro tripulantes se enfrentan al reingreso a la Tierra, una maniobra tan crítica como el despegue, con una caída a una velocidad 45 veces mayor que la de un avión y temperaturas que rozan la mitad de las de la superficie del Sol.

A bordo de la cápsula no sólo sentirán que su peso se multiplica por cuatro durante la caída, sino que se enfrentarán también a temperaturas extremas, depositando todas sus esperanzas en el escudo térmico, otra de las pruebas de fuego de la misión Artemis II.

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“En los últimos años nuestro equipo ha estado desarrollando el equipo de apoyo terrestre, el marco conceptual de las operaciones y los procedimientos para garantizar el éxito”, añadió.

Antes de entrar en la atmósfera, la cápsula se separará del módulo de servicio 42 minutos antes de la zambullida, y a 75 millas (unos 120 kilómetros) sobre la superficie terrestre, una docena de propulsores asegurarán que esté correctamente orientada.

Esta “bola de fuego” entrará en la atmósfera terrestre a una velocidad de unas 25 mil millas por hora (más de 40.230 kilómetros por hora), desacelerando a una tasa de hasta cuatro veces la fuerza de gravedad.

Será crucial la prueba del escudo térmico de Orión para proteger la cápsula y su tripulación de temperaturas de alrededor de cinco mil grados Fahrenheit (2.760 centígrados).

“Una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina en botes pequeños junto con el equipo líder de operaciones en aguas abiertas de la NASA comenzarán a dirigirse a la cápsula”, expuso Villarreal.

“Luego, los buzos de la Marina evaluarán el entorno alrededor de la cápsula para asegurarse que no haya peligros presentes”.

“Los equipos van a estabilizar a Orión antes de que la tripulación salga de la cápsula en mar abierto. Los buzos también instalarán una balsa inflable llamada porche delantero debajo de la escotilla lateral de Orión”, explicó.

Asimismo, cuando los cuatro miembros de la tripulación estén a salvo, el porche delantero será reacomodado para que puedan ser subidos por dos helicópteros. Finalmente, los astronautas serán llevados a revisión médica y devueltos al Centro Johnson.