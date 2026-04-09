El reto de sobrevivir: ¿Por qué el aterrizaje de Artemis II es una de las etapas más difíciles?

Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de la NASA explicó cómo es el proceso para salvaguardar a la tripulación en medio del Océano Pacífico

Jorge Morales

¿Cómo aterriza un cohete de la NASA de vuelta en la Tierra?

“En los últimos años nuestro equipo ha estado desarrollando el equipo de apoyo terrestre, el marco conceptual de las operaciones y los procedimientos para garantizar el éxito”, añadió.

“Una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina en botes pequeños junto con el equipo líder de operaciones en aguas abiertas de la NASA comenzarán a dirigirse a la cápsula”, expuso Villarreal.

“Luego, los buzos de la Marina evaluarán el entorno alrededor de la cápsula para asegurarse que no haya peligros presentes”.

“Los equipos van a estabilizar a Orión antes de que la tripulación salga de la cápsula en mar abierto. Los buzos también instalarán una balsa inflable llamada porche delantero debajo de la escotilla lateral de Orión”, explicó.

Asimismo, cuando los cuatro miembros de la tripulación conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen estén a salvo, el porche delantero será reacomodado para que puedan ser subidos por dos helicópteros.

Finalmente, los astronautas serán llevados a revisión médica y devueltos al Centro Johnson.