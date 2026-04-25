El sabueso Pluto y el planeta enano Plutón nacieron con la misma técnica

¿Ha visto a Pluto correr tras Mickey Mouse?, pero seguro que nunca ha visto “saltar” al planeta enano Plutón

Y aunque ambos son dos entes separados en el espacio y el tiempo, en realidad son producto de la imaginación de aquellos años.

Pluto y Plutón comparten mucho, desde su origen hasta su nombre.

El planeta enano Plutón

EL PLANETA ANIMADO

Tombaugh revisó diez mil placas, hasta que el 18 de febrero de 1930, tras un año de intenso trabajo, observó en las placas del 23 y 29 de enero, un puntito insignificante saltar de una placa a otra.

En 2006 una nueva definición de planeta dejó fuera a Plutón, por no cumplir una de las tres condiciones, pero entró en una nueva categoría, la de Planetas Enanos.

El sabueso Pluto

Al mismo tiempo, en 1929 y 1930, mientras Tombaugh buscaba el nuevo planeta, el extraordinario talento de Walt Disney creaba nuevos personajes de ensueño.

En 1930, en el cortometraje The Chain Gang, aparece por primera vez un sabueso, un perrito que le gustó tanto a Disney que lo uso en The Picnic del mismo año, como mascota de Minnie.

Las técnicas de animación estaban naciendo, crearon la Acción de Seguimiento y Superposición, una de las 12 Técnicas Básicas de Animación creadas por Disney; con ella, Pluto ganó realismo en la pantalla.

La animación de dibujos o los dibujos animados es el cambio rápido de una imagen a otra, que da la ilusión de movimiento, en un parpadeo.