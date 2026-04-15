Encuentran en playa de Irlanda a tiburón de Groenlandia que puede vivir hasta 500 años

El Museo de Historia Natural de Irlanda recuperó el cadáver del animal para su disección y posterior investigación

Ali Rodríguez / El Sol de México

El cadáver en realidad era de un tiburón de Groenlandia, una especie que puede vivir más de 500 años, una cantidad mayor a la de cualquier vertebrado que se conozca hasta ahora.

El IWDG señaló que el descubrimiento en Irlanda es “muy raro” al considerar que la especie, que puede alcanzar longitudes de 4 a 6 metros, es originaria de las aguas que rodean el Ártico y Atlántico Norte.

Basados en las características del tiburón de Groenlandia encontrado en Irlanda, los expertos señalan que es un macho al borde de la madurez, que la especie alcanza a los 150 años.

El cadáver del tiburón de Groenlandia fue recuperado por el Museo de Historia Natural de Irlanda, que se encargará de sus disección y colaborará con investigadores interesados en el caso.

¿Por qué el tiburón de Groenlandia puede vivir tanto tiempo?

De cualquier manera, tras varios años de investigación se descubrió que los tiburones de Groenlandia son los vertebrados más longevos del mundo. Pero, ¿a qué se debe?