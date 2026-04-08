Especialistas alertan aumento de casos de Parkinson en México para 2050

Un informe publicado por The BMJ en 2024 apunta que el aumento de la enfermedad en el país esta asociado al envejecimiento y a la exposición a sustancias tóxicas

EFE

Según el informe internacional publicado en The BMJ (2024), el incremento proyectado a nivel global ronda el 112 por ciento lo que llevaría a más de 25 millones de personas a vivir con esta enfermedad.

Sin embargo, apuntaron, que en México el fenómeno será más pronunciado debido a una transición demográfica más rápida y a condiciones regionales específicas.

No obstante, advirtieron que existen factores que también están impulsando el incremento, puntualmente los relacionados con cambios en la prevalencia y el entorno, como la exposición a sustancias tóxicas.

México con contrastes marcados

En ese sentido, Rodríguez subrayó la importancia de diferenciar las causas de los casos en el país, donde confluyen factores ambientales, genéticos y sociales que modifican el desarrollo de la enfermedad.

También señalaron que los pacientes en México suelen ser diagnosticados pasados más de siete años desde que ocurren los primeros síntomas, lo que incrementa las afectaciones motoras bilaterales moderadas desde su primera consulta.

Además, advirtieron que el impacto no es únicamente motor, sino también cognitivo y funcional, lo que deteriora progresivamente la calidad de vida de los pacientes.

Tratamientos con alta efectividad

Aunque resaltaron que no se trata de una solución aislada, al enfatizar que el tratamiento debe ser integral y comenzar desde etapas tempranas.