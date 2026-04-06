“Estamos llegando más lejos que nunca antes”, afirma Houston por llegada de Artemis II a órbita Lunar

La astronauta Christina Koch describió la vista del satélite natural desde la nave Orión y sorprendió al afirmar que “definitivamente, de lejos, es más grande que la Tierra”

Jorge Morales

“En ese marco, el arribo está tomando lugar en la Misión Artemis II, que lleva cuatro días, seis horas, dos minutos y 54 segundos de de haber comenzado”, añadió.

¿Qué pasa cuando una nave entra la zona de influencia de la esfera lunar?

De acuerdo con información del mismo audio, el hecho de que Artemis II haya ingresado en dicha zona implica que las fuerzas gravitacionales de la luna ahora son mayores sobre la nave Orión que sobre la Tierra.

En ese sentido, se recibió un informe de la astronauta abordo (y la primera mujer en viajar al espacio exterior), Christina Koch diciendo lo siguiente:

“Hemos notado que entramos a la zona de influencia de la esfera lunar hace aproximadamente una hora, y claro que ahora estamos cayendo a la luna, más que alejándonos de la Tierra. Es un hito asombroso”, expuso.

La misión está planeada para durar 10 días, es decir, todavía no está ni a la mitad del trayecto y según se confirmó, no alunizará.