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Ciencia y Saludlunes, 27 de julio de 2026

Estudiantes de la Fes Zaragoza desarrollan “EsPumita”, un jabón creado con aceite de cocina usado

El jabón "Es-Pumita” tiene registro de marca, pero solo se muestra como producto piloto en los baños del Campus II de la FES Zaragoza

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cuál es proceso para elaborar Espumita?

Ali Rodriguez Rios
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