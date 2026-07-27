Estudiantes de la Fes Zaragoza desarrollan “EsPumita”, un jabón creado con aceite de cocina usado
El jabón "Es-Pumita” tiene registro de marca, pero solo se muestra como producto piloto en los baños del Campus II de la FES Zaragoza
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Cuál es proceso para elaborar Espumita?
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