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Ciencia y Saludmiércoles, 15 de abril de 2026

Fuga de mujeres en sector tecnológico arriesga la competitividad en México, revela estudio

Los estereotipos familiares y escolares, termina alejando a muchas jóvenes de áreas de mayor demanda y remuneración

EFE

En la misma línea, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, sostuvo que el tema de género se convirtió también en un asunto de productividad.

El estudio identificó que el problema comienza antes de la universidad, ya que un 66 por ciento de los estudiantes define su carrera en el bachillerato, pero solo 28.8 por ciento tuvo una charla de orientación vocacional.

Esa diferencia, junto con los estereotipos familiares y escolares, termina alejando a muchas jóvenes de áreas de mayor demanda y remuneración, según revela el estudio. 

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