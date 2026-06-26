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Ciencia y Saludviernes, 26 de junio de 2026

Google avisó del sismo en Venezuela segundos antes de que ocurriera: ¿cómo funciona el sistema de alerta para Android?

Pese a su utilidad, el sistema de Alerta de Terremotos de Android de Google no está disponible en todos los países

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cómo funciona la alerta de sismo de Google?

¿Cuás son los países donde está disponible la alerta de sismo de Google?

Ali Rodriguez Rios
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