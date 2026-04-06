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Ciencia y Saludlunes, 6 de abril de 2026

Han hecho historia: Trump felicita a los astronautas de Artemis II

Al pasar detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula

AFP y EFE

“Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo”, les dijo. “Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso”.

Estados Unidos no tendrá rival en el espacio ni en nada de lo que estamos haciendo, y seguiremos liderando todo este camino hacia las estrellas, este increíble viaje hacia las estrellas”, les dijo en la llamada.

“Dije una corta oración, pero luego seguí. Estaba realizando observaciones científicas”, respondió el piloto Victor Glove.

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