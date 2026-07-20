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Ciencia y Saludlunes, 20 de julio de 2026

Ingenieros de la UNAM, IPN e ITESO trabajan en la misión espacial EMIDSS 8 que viajará a la NASA

La UNAM busca validar tecnologías que podrían alcanzar la órbita terrestre; el IPN participará con proyectos de algas, sargazo y café; y el ITESO probará configuraciones de sistemas electrónicos

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuál es la misión de EMIDSS 8?

Diseño sin título (2)
Alma Rosa Hidalgo
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