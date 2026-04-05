Inyección translunar (TLI): qué es y por qué es clave en la misión Artemis II

La inyección translunar se llevó a cabo cuando se encendieron los motores para dejar atrás la órbita que circula alrededor de la Tierra

Samantha Laurent

¿Qué es la inyección translunar y porqué es clave en la misión?

La inyección translunar es el término que se utiliza cuando nos referimos al encendido de motores que libera una nave espacial del agarre gravitatorio del planeta y la lanza hacia una trayectoria en dirección a la Luna.

El encendido comenzó a las 19:49 y tuvo una duración de cinco minutos y 50 segundos y en una conferencia de prensa, Lori Glaze, quien dirige el desarrollo de Artemis, dijo que la maniobra de inyección translunar fue “Impecable”.

Asimismo, la agencia informó al realizar esta acción, la maniobra generará un empuje suficiente como para acelerar un carro de 0 a 96.5 kilómetros por hora en tan solo 2.7 segundos.

En el caso de Artemis II, dicha tarea recae en el motor principal de Orión, ubicado en su módulo de servicio de fabricación europea.

Luego de pasar un día en una órbita terrestre alta de forma alargada, verificando los motores y los sistemas de soporte vital, la nave pasó por el punto más bajo de dicha órbita para encender su motor durante unos poco minutos.

De no haber estado satisfechos con alguno de los sistemas de Orión antes de dicho momento, los ingenieros habrían cancelado el encendido y mantenido la nave orbitando la Tierra hasta trazar una ruta de regreso segura.