elsoldemexico
Ciencia y Saludviernes, 29 de mayo de 2026

Kimchi contra los nanoplásticos en el organismo: bacteria del platillo tradicional de Corea del Sur podría eliminarlos

Además de los beneficios del kimchi para la salud, como favorecer la digestión, una de sus bacterias podría eliminar los nanoplásticos del intestino

Síguenos en:whatsappgoogle

Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Qué son los nanoplásticos?

¿Cómo elimina el kimchi a los nanoplásticos?

Ali Rodriguez Rios
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Aeroespacial y minas: al infinito y más allá

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Los celulares del Ejército

image
Saúl Monreal Ávila

Primera Encíclica de León XIV

image
Javier Orozco

Reformas ideológicas: su impacto

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES