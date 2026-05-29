Kimchi contra los nanoplásticos en el organismo: bacteria del platillo tradicional de Corea del Sur podría eliminarlos
Además de los beneficios del kimchi para la salud, como favorecer la digestión, una de sus bacterias podría eliminar los nanoplásticos del intestino
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Qué son los nanoplásticos?
¿Cómo elimina el kimchi a los nanoplásticos?
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