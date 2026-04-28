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Ciencia y Saludmartes, 28 de abril de 2026

La Academia de Ciencias de EU retira artículo de Barbacid sobre “curación” del cáncer de páncreas

La academia decidió retirar ese artículo al comprobar que Mariano Barbacid y dos de las coautoras del trabajo, tienen intereses financieros en Vega Oncotargets, que se creó con el objetivo de desarrollar terapias contra este tipo de cáncer

EFE

La Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la que Mariano Barbacid es miembro, ha decidido retirar el artículo por no revelar ese “relevante” conflicto de intereses en el momento de su envío.

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