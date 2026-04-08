La cara oculta de Artemis II: los problemas a los que se enfrentó la histórica tripulación
La tripulación de Artemis II se tuvo que enfrentar a los “problemas domésticos” más comunes
Daniel Montes de Oca
Houston tenemos un problema
Ante la problemática, la tripulación tuvo que recurrir al Urinario Plegable de Emergencia, un dispositivo largo y delgado, diseñado específicamente para estas contingencias.
¿Olor a orina?
Fallas en laptops
El tema del retrete no fue el único caso con el que tuvo que lidiar la tripulación de Artemis II. En plena misión lunar, comenzó a fallar el Microsoft Outlook.
Pese a estar a 400 mil kilómetros de la Tierra, los problemas mundanos también llegan al espacio.