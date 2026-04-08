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Ciencia y Saludmiércoles, 8 de abril de 2026

La cara oculta de Artemis II: los problemas a los que se enfrentó la histórica tripulación

La tripulación de Artemis II se tuvo que enfrentar a los “problemas domésticos” más comunes

Daniel Montes de Oca

Houston tenemos un problema

Ante la problemática, la tripulación tuvo que recurrir al Urinario Plegable de Emergencia, un dispositivo largo y delgado, diseñado específicamente para estas contingencias.

¿Olor a orina?

Fallas en laptops

El tema del retrete no fue el único caso con el que tuvo que lidiar la tripulación de Artemis II. En plena misión lunar, comenzó a fallar el Microsoft Outlook.

Pese a estar a 400 mil kilómetros de la Tierra, los problemas mundanos también llegan al espacio.

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