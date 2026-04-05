La distancia no es barrera: así es el proceso de los astronautas en Artemis II para compartir fotos

Desde el lanzamiento de la misión Artemis II, los astronautas han publicado diferentes fotografías de la Tierra y la Luna

Samantha Laurent

¿Cómo publican las imágenes sin conexión a internet?

Uno de los miembros de la tripulación, Reid Wiseman, ha explicado un poco sobre cómo es que han estado haciendo públicas las fotografías tomadas en el espacio exterior.

De acuerdo con el experto, los cuatro astronautas han cedido sus cuentas de redes sociales a sus respectivas agencias, para que mientras ellos se encuentran en el viaje, haya alguien que se haga cargo de ellas.

Camille, su coordinadora de redes sociales de la oficina de astronautas, será quien publicará las fotografías, mientras cada uno de ellos escribe contenido, dan ideas y mandan el material durante su camino hacia la Luna y de regreso.

Una vez tenga todos los elementos, Camille los suburá en diferentes plataformas. De esta forma, son ellos los que publican, pero no directamente, ya que no cuentan con conexión a internet mientras se encuentran en la Red del Espacio Profundo.

¿Con qué han estado tomando las fotografías?

La respuesta es simple: todo es gracias a las más de 30 cámaras de última tecnología que la nave Orión lleva, lo que ha permitido capturar imágenes nunca antes vistas.

Se trata de un total de 32 cámaras y dispositivos ubicados principalmente en el interior de la nave, como en el exterior de la misma.

La mayoría de ellas son de la tecnología de Redwire Corporation, compañía responsable de la producción y las pruebas del Sistema de Cámaras de Orión para las misiones Artemis I a V.

El sistema está constituido por 11 dispositivos internos y externos que están destinados a la inspección y navegación, por lo que entre ellos se encuentran cámaras inalámbricas colocadas en los cuatros paneles solares de la cápsula.

Por su parte, la compañía GoPro también ha enviado unas cámaras con cuatro dispositivos especializados y modificados que fueron puestas en las alas de los paneles solares.

Éstas son capaces de capturar vistas de alta resolución de la nave, la Tierra y la Luna, mientras que al mismo tiempo sirven como “herramientas de inspección” durante momentos críticos de la misión.

Finalmente, National Geographic también ha equipado a los cuatro astronautas con cámaras GoPro para documentar la vida cotidiana durante los 10 días que dure la misión.