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Ciencia y Saludmartes, 24 de marzo de 2026

La NASA anuncia un ambicioso plan multimillonario para regresar a la Luna en 2028

Estados Unidos, a través de la NASA y con apoyo de compañías privadas, busca establecer presencia lunar continua mediante alunizajes cada seis meses y una base permanente

EFE

El objetivo más inmediato es que Estados Unidos pueda volver a poner el pie en la Luna en 2028 y una vez completados los objetivos de Artemis V, la NASA pueda realizar alunizajes tripulados cada seis meses.

La fecha objetivo de 2028 se enmarca en una revisión del programa Artemis que aumenta la cadencia de misiones tripuladas.

“No debería sorprender a nadie que estemos pausando Gateway en su forma actual par enfocarnos en la infraestructura que apoya operaciones sostenidas en la superficie de la Luna”, indicó Isaacman.

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