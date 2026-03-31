La NASA mantiene un 20% de probabilidad de que el clima impida lanzar Artemis II

La agencia espacial estadounidense tiene listas ventanas de tiempo alternativas para seguir intentando hasta el 6 de abril. El oficial del Clima de Lanzamiento, Mark Burger, aseguró que las mejores condiciones son las estimadas para el despegue previsto este miércoles

EFE

El experto indicó que el jueves la probabilidad de tiempo desfavorable subiría al 40%, el viernes sería de 25% y el sábado de una sobre tres.

Si se agotasen todas estas oportunidades, la siguiente sería el 30 de abril.

"La gente está emocionada y lista para ir en este primer capítulo en nuestro regreso a la Luna desde (la década de) los 1970. Así que estamos muy emocionados", expresó.

Spaulding reconoció que la NASA afrontó "desafíos", pero aseveró que "el equipo ha trabajado duro de manera impresionante estas semanas y meses para tratar de que el vehículo esté listo".