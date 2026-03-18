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Ciencia y Saludmiércoles, 18 de marzo de 2026

La retina: el sitio donde el cerebro se asoma al mundo

El color no es una propiedad intrínseca de la luz, sino el resultado final de una compleja interacción entre longitudes de onda físicas y circuitos neuronales

Iván Lazcano Sánchez*

Detección de la luz en la retina

Procesos bioquímicos en los conos

Percepción del color en animales

El color no es sólo una propiedad de la luz, sino el resultado de la interacción entre óptica y neurobiología.

*INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA, UNAM, CAMPUS JURIQUILLA. CORTESÍA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

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