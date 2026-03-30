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Ciencia y Saludlunes, 30 de marzo de 2026

Lanzamiento de Artemis II: sigue en vivo el despegue de la misión de la NASA para orbitar la Luna

El lanzamiento de la misión Artemis II está programado para el 1 de abril, en ella, cuatro astronautas realizarán el mayor acercamiento humano a la Luna desde 1972

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuándo es el lanzamiento de la misión Artemis II?

El lanzamiento de la misión Artemis II está programado para el próximo miércoles 1 de abril, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos.

Desde el 19 de marzo, la NASA realiza una transmisión en vivo del cohete lunar Artemis II.

Especialistas de la agencia espacial estadounidense afirmaron ayer, domingo 29 de marzo, que todo está “listo” para el lanzamiento.

Con información de EFE.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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