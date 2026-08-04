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Ciencia y Saludmartes, 4 de agosto de 2026

Las jirafas tienen habilidades para sumar (aunque aún no entienden la resta), revela estudio hecho en un zoológico

El estudio realizado refuerza el hecho de que no solo los humanos poseen pensamiento numérico y permite comprender mejor la evolución de las capacidades cognitivas de los animales

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Samantha Laurent

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¿Son más inteligentes que el resto?

Samantha Laurent
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