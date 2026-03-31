Las lagunas de la luna más famosas nacen en un volcán y un desierto: una de ellas está en México

El Lago de la Media Luna, ubicado en el desierto Gobi en China, y la Laguna de la Luna en el Nevado de Toluca, Estado de México, son lugares ricos en historia de sus respectivos países

Samantha Laurent

Una media luna en el centro de un desierto

Debido a su gran extensión, posee diferentes regiones geográficas y ecológicas, cada una con sus propias características climáticas. Una de las más llamativas es donde se encuentra el Lago de la Media Luna, llamado así por su peculiar forma.

Se encuentra situado a unos seis kilómetros al sur de la ciudad de Dunhuang, la antigua Shachou, famosa por las Cuevas de Mogao, en la provincia de Gansu.

En la década de 1960 se llevaron a cabo mediciones para establecer la profundidad del lago, que quedó entre cuatro y cinco metros, con un máximo de 7.5, aunque se cree que en tiempos antiguos pudo haber sido mucho más profundo y extenso.

Sin embargo, en los últimos años del siglo XX, fue descendiendo hasta que a principios de los 90 contaba ya únicamente con 5.500 metros cuadrados de superficie, mientras que su profundidad con trabajos llegaba al metro.

Ante dicha situación, en 2006, las autoridades comenzaron los trabajos para recuperarlo, aumentando así la profundidad de la laguna poco a poco.

En la actualidad, se puede atravesar esa zona del desierto en el ferrocarril Transmongoliano, pero años atrás, cruzarlo suponía toda una odisea. Aunque aún con las dificultades, pasaban las caravanas de la ruta de la Seda.

Gracias a los esfuerzos del gobierno chino, se ha creado una especie de muralla verde que sea capaz de frenar las arenas y de esta forma el lago se encuentra a escasos metros de una región boscosa y verde, con gran vegetación.

Nevado de Toluca, el hogar del Sol y la Luna

Del otro lado del mundo, en Toluca, Estado de México, se encuentra la otra laguna de la Luna, específicamente en el Xinantécatl, mejor conocido como el Nevado de Toluca.

Para las culturas prehispánicas, las montañas eran considerados elementos sagrados de la naturaleza, ya que, según sus creencias, eran una unión de las tres esferas: el inframundo, la tierra y el cielo.

De esta forma, durante más de mil años, el Xinantécatl, cuyo vocablo significa “hombre desnudo” en náhuatl, ha sido un referente cultural en el paisaje de las comunidades de su alrededor.

Sus aguas verdosas y azules cristalinas hacen contraste con los tonos oscuros de las piedras volcánicas, aunque también resulta un paisaje maravilloso en época invernal, cuado los picos del nevado se encuentran cubiertos de nieve.

En el cráter del volcán podemos encontrar estos dos cuerpos de agua, que hace siglos fueron un lugar sagrado en el que se llevaban a cabo rituales y donde se depositaban ofrendas de diversos tipos.