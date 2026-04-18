Lo que esconde la sorprendente fotografía de la Tierra tomada por Artemis II

Una de las fotografías tomadas por los astronautas de esta misión llamó mucho la atención, muestra la belleza de nuestro planeta, pero esconde mucho más de lo que vemos a primera vista

Entre las fotografías tomadas por los astronautas de Artemisa II, una llamó mucho la atención, muestra la belleza de nuestro planeta, pero en ella se esconde mucho más de lo que vemos a primera vista.

La fotografía la tomó el comandante Reid Wiseman, en el segundo día de la misión.

Empecemos...

La Tierra parece volteada, pero en el espacio no hay arriba ni abajo, derecha o izquierda.

En África vemos el Sáhara occidental, es notoria la falta de luces de ciudades, y aunque sí las hay, son pocas y con poca luz. Al norte hay luces de: Marruecos, Argelia y Libia.

Del centro de la imagen, desplazándonos hacia las 3 y 4 vemos una nubosidad que cubre la costa de Brasil, también hay luces de ciudades.

Fuera de la Tierra, a las 5, aparece un punto brillante, es el rutilante planeta Venus.

Casi al centro de la Tierra vemos una luminosidad, que bien podría ser luz desde el interior de la nave Orión reflejada en la ventana, es la huella humana en la fotografía.

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Cuando los astrónomos le disparan un láser a este sodio, se crea un punto luminoso, una estrella virtual, que les muestra la calidad de la atmósfera y les indica cómo calibrar los telescopios para las observaciones.

La Sorprendente Fotografía de la Tierra desde Artemisa II | Vídeo: Germán Martínez Gordillo

La fotografía es sorprendente, muestra a nuestro mundo vibrante, lleno de vida, siendo admirado desde el espacio por seres humanos en camino a la Luna.