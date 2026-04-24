Logran clonar cerdo en Brasil; clave para revolucionar el trasplante de órganos humanos
El objetivo es utilizar los órganos de estos animales para que puedan usarse en humanos sin generar rechazo inmunológico
Daniel Montes de Oca
Actualmente, el laboratorio cuenta con otros procesos de gestación en curso.
¿Cómo se produjo la clonación?
Los embriones genéticamente modificados se introdujeron en hembras híbridas, y después cuatro meses nació el primer clon de cerdo saludable con 1.7 kilos de peso.
Demanda de trasplantes
Confianza en la clonación
Goluart precisó que aunque la duración del órgano trasplantado sea corta, esto permitirá salvar vidas de pacientes con enfermedades graves que requieren de un trasplante.