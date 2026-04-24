Logran clonar cerdo en Brasil; clave para revolucionar el trasplante de órganos humanos

El objetivo es utilizar los órganos de estos animales para que puedan usarse en humanos sin generar rechazo inmunológico

Daniel Montes de Oca

Actualmente, el laboratorio cuenta con otros procesos de gestación en curso.

¿Cómo se produjo la clonación?

Los embriones genéticamente modificados se introdujeron en hembras híbridas, y después cuatro meses nació el primer clon de cerdo saludable con 1.7 kilos de peso.

Demanda de trasplantes

Confianza en la clonación

Goluart precisó que aunque la duración del órgano trasplantado sea corta, esto permitirá salvar vidas de pacientes con enfermedades graves que requieren de un trasplante.