Los astronautas de Artemis II emprenden su regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna

Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días, vieron un eclipse solar

AFP

Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron su sobrevuelo de la Luna y emprendieron este martes su viaje de regreso a la Tierra, tras observar partes poco conocidas hasta ahora del satélite.

“Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra”, comentó Cristina Koch cuando se reanudó la conexión.

“Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros”, expresó Koch, en sus primeras declaraciones después del corte de señal.

El presidente Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas y les dijo que hicieron “historia”.

“Son pioneros modernos, todos ustedes”, dijo Trump en una conversación con los tripulantes de Artemis II.

“Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo”, añadió. “Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso”.

Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará cerca de cuatro días, vieron un eclipse solar.

Un récord para ser superado

“Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera”, declaró Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston. Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado “para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo”.

En su sobrevuelo, observaron a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

Victor Glover describió el “terminator”, la frontera de la Luna entre la noche y el día.

“Vaya... Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo”, dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

Recuerdos lunares

El viaje de regreso de la cápsula Orión se realiza en una llamada “trayectoria de retorno libre”.

La jornada laboral celeste del lunes incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres.

Uno en honor a su apodo para la nave espacial: “Integrity”.

El segundo fue “Carroll”, en honor de la difunta esposa del comandante de la misión. La mujer murió de cáncer.

“Es un punto brillante en la Luna”, dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. “Y nos gustaría llamarlo Carroll”. Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio.

“Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias”, dijo Gibbons.

La NASA dijo que presentaría formalmente las propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar los cuerpos celestes y sus accidentes geográficos.