¿Los bostezos se contagian? Cómo afectan las neuronas espejo para que esto ocurra

De acuerdo con expertos de la UNAM, las neuronas espejo están relacionadas con procesos como el aprendizaje, la imitación y la empatía

Samantha Laurent

Gracias a ellas no solo bostezamos cuando vemos a alguien más hacerlo, sino que también somos capaces de empatizar con los otros.

¿Qué son las neuronas espejo?

En sus experimentos logró observar que determinadas neuronas no solo son activadas cuando el animal hacía una acción, sino que también cuando veía a otro realizar el mismo movimiento.

El académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma Nacional (UNAM), Mario Alberto Arias García, explicó a UNAM Global que fue a partir de este hallazgo que surgió el término “neuronas espejo”.

Su nombre se da porque éstas se activan cuando una persona ve los movimientos de otro individuo. “Es como si el cerebro estuviera interpretando que la otra persona hace un movimiento”, señaló el experto, por eso que bostezas cuando ves a alguien más hacerlo.

Desde su descubrimiento han sido estudiadas mediante técnicas como los registros electrofisiológicos en macacos y la resonancia magnética funcional en humanos.

De acuerdo con la UNAM, en la actualidad se sabe que se relacionan con procesos como el aprendizaje, la imitación y, en mayor medida, con la empatía, aquella capacidad de identificar los estados emocionales de los demás.

Las neuronas espejo nos permiten ser empáticos

Este hecho impulsó que el estudio se ampliara hacia funciones como el reconocimiento de emociones y la empatía.

Un ejemplo muy común es cuando una madre le enseña la lengua a su bebé: casi inmediatamente el niño imita el gesto, y es que desde los primeros años, los infantes captan expresiones de sus progenitores y del entorno en el que se desenvuelven.

¿Qué ocurre si no funcionan bien las neuronas espejo?

Indispensables para la vida cotidiana, pues intervienen en procesos como el aprendizaje, la socialización, el reconocimiento de emociones y la interacción con los otros, estas neuronas juegan un papel importante en el desarrollo de los seres humanos.

Con las redes neuronales espejo, si durante el momento clave su desarrollo no se entrenan para reconocer expresiones faciales y patrones emocionales, dicho aprendizaje puede darse tiempo después, pero con mayor grado de dificultad.

Sin el buen funcionamiento de ellas, no sería posible esa fluidez de reconocer de inmediato las emociones y esto a su vez afecta la integridad de interacción social como individuo.