Los colores de la Luna: la explicación a las tonalidades de la superficie lunar
El regreso del ser humano a la Luna ha planteado más preguntas sobre el satélite de la Tierra, pero no todo lo que se ve en internet es verdad
Wendy Vega / El Sol de México
¿Qué dice la NASA sobre los colores de la Luna?
La toma de las imágenes se dio el 8 de diciembre de 1992 mientras la nave espacial se encontraba a 425 mil kilómetros de la Luna y a 69 kilómetros de la Tierra.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.