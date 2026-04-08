









Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

/ Foto: NASA

La misión de Artemis II ha logrado obtener imágenes inéditas del satélite natural de la Tierra, estas fotografías han cautivado a millones de espectadores que siguen de cerca el trabajo de la nave de Orión; sin embargo, en los últimos días se han viralizado varias tomas donde la Luna aparece con distintas tonalidades, aquí te contamos la verdad detrás de los colores del astro.

Las imágenes que han circulado en internet donde la Luna posé tonalidades azules y rojas, además del tono gris al que estamos acostumbrado, no son más que un trabajo del astrofotógrafo ucraniano, Ildar Ibatullin.

Ibatullin dedica parte de su tiempo a tomar distintas fases de la Luna y en cada una de ellas muestra un detalle diferente de la superficie lunar, no obstante, los colores que suelen acompañar a sus fotografías son resultado de una saturación de los colores de la imagen para “enfatizar los contrastes geológicos”. Además, usa un método llamado HDR, en el que apila distintas fotos con diferentes exposiciones para preservar la textura de las áreas claras y oscuras.

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De acuerdo con la explicación del astrofotógrafo, los colores de tonalidades naranja cálido corresponde a las áreas con alto contenido de óxido de hierro, mientras que las zonas azules resaltan los basaltos con alto contenido de titanio.

En una publicación de febrero de 2024, la NASA compartió la imagen de una “Luna colorida”, misma que muestra un falso color como resultado de la composición de 15 imágenes de la Luna tomadas a través de tres filtros de diferente color del sistema Galileo.

El “falso color” es un proceso que se utiliza para interpretar la composición del suelo superficial de la Luna, Las áreas que aparecen de rojo generalmente corresponden a las zonas altas lunares, mientras que las tonalidades azules a naranjas indican el flujo continuo de lava volcánica de un mar lunar.

Por otra parte, las zonas de color azul en el mar lunar indican un alto contenido de titanio, además los espacios púrpuras de la imagen destacan depósitos piroclásticos formados por erupciones volcánicas explosivas.