Macacos se curan de “empacho” causado por comida chatarra ofrecida por turistas

Las investigaciones señalan que los macacos han engerido en diversas ocasiones tierra con la finalidad de aliviar dolores de estómago / Foto: Martin Nicourt/Gibraltar Macaques Project | Universidad de Cambridge

Pese a que en muchos lugares está prohibido alimentar a los animales en cautiverio, los turistas suelen ignoran las reglas para interactuar con las especies protegidas ofreciéndoles alimentos para poder llamar su atención, mismos que a la larga pueden dañar su sistema digestivo.

Derivado de este problema ambiental, un grupo de científicos ha estudiado el comportamiento de los macacos de Berberia, primates cuya dieta es principalmente vegetariana, y que en los últimos años han recibido por parte de los turistas alimentos altos en azúcares, grasas y lactosa.

La investigación publicada en Scientific Resports, evaluó el funcionamiento adaptativo de los macacos de Berbería de Gibraltar quienes mantienen la tradición antropogénica de la geofagia, o consumo deliberado de tierra, misma que les ayuda a purgar su sistema digestivo de estas sustancias.

Esta práctica generó dos hipótesis en la investigación, la primera establecía que el consumo de la tierra se realizaba con la finalidad de adquirir los nutrientes esenciales, en especial minerales que se encuentran ausentes en su dieta. Mientras que la segunda, se basa en tipo de sustrato que los purga de toxinas y patógenos que han ingerido.

El antropólogo Sylvain Lemoine de la Universidad de Cambridge, sostiene que de ambas hipótesis, la primera es refutable ya que no se encontraron pruebas de que los primates necesitaran nutrientes fuera de su dieta habitual. No obstante, la segunda responde a la necesidad de los macacos para aliviar dolores de estómagos producidos por la comida chatarra que adquirieron de los turistas.

De acuerdo con el estudio, la geofagia puede definirse como un hábito cultural en el que los macacos ingieren tierra roja, amarilla o negra, y aunque no se puede precisar las cantidades exactas que los primates ingieren o si almacenan temporalmente este material en sus bolsa bucales.