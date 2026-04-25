Macacos se curan de “empacho” causado por comida chatarra ofrecida por turistas
Un grupo de científicos observó el comportamiento de macacos de Berberia al ser vistos comiendo tierra deliberadamente
Wendy Vega / El Sol de México
¿Por qué los monos comen tierra para curarse?
El estudio se realizó entre el verano de 2022 y la primavera de 2024, en este tiempo los investigadores observaron 46 momentos donde los primates consumieron tierra deliberadamente.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.