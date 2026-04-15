El Instituto de Biología de la Máxima Casa de Estudios dedicará una jornada a compartir buena parte de sus colecciones y conocimientos en el marco del Día Nacional de los Jardines Botánicos

Alejandro Castro / El Sol de México

“Aunque hemos llegado a recibir hasta cinco o seis mil”, dice la maestra Carmen Cecilia Hernández Zacarías, coordinadora del área de difusión y educación del Jardín Botánico IB-UNAM, en entrevista con El Sol de México.

La maestra destaca una exposición de la fotógrafa Malena Díaz, que se llama La Trenza y El Mezcal, además de una muestra gastronómica basada en ingredientes tradicionales.

“En esta ocasión va a venir una persona de Tehuacán a vender helados de garambullo, que es un fruto del cactus, y también helados de xoconostle, además de que habrán platillos hechos con maíz criollo o maíz de colores, como la gente le dice”.

Se trata, dice la especialista, de una oportunidad de consumir alimentos que muchas veces ya no estamos acostumbrados a comer.

De acuerdo con Hernández Zacarías, gracias a este tipo de encuentros, la gente realmente descubre mucha de la importancia de las plantas mexicanas y todo lo que estas le han dado al mundo.

Algunas actividades

Otra de las opciones más atractivas es la de videojuegos sobre las migraciones de las especies mexicanas, que de acuerdo con Hernández seguramente llamará la atención de muchos jóvenes.

Un poco de historia

El Día Nacional de los Jardines Botánicos es una convocatoria que nace en 2002 bajo el concepto de BGCI (Botanical Garden Conservation International) y que es parte de una asociación a la que pertenecen muchos jardines del mundo.

Con esta iniciativa se busca que los jardines botánicos del mundo hagan una especie de feria o de fiesta a puertas abiertas para mostrar a su comunidad lo que cada uno hace.

En 2006, la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos incluyó al Jardín Botánico del Instituto de Biología y desde entonces cada año realizan este encuentro que involucra a toda la comunidad, pero siempre en torno al saber.

“Anteriormente nos llamaba mucha gente de fuera y nos decían cosas como: “Yo tengo un puesto de papel reciclado”, pero esta no es una feria ecológica, es una feria de conocimiento”, aclara.

Eso sí, la oferta es tan amplia y variada, que la maestra Hernández advierte: “No se puede ver todo, tendrán que tomar sus decisiones”.

La cita es este 18 de abril, desde las 10:00 horas en el Jardín Botánico, del Instituto de Biología UNAM. El costo de entrada es de 30 pesos y todos los pagos se hacen sólo con efectivo.