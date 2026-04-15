¿Más cerca de descifrar el código da Vinci? Científicos analizan nuevas pistas sobre el ADN del pintor

Expertos internacionales han realizado análisis de diferentes objetos para encontrar ADN del pintor italiano y poder comprender las razones detrás de su intelecto

Samantha Laurent

Científicos en búsqueda del ADN de Leonardo da Vinci

Entre ellos destaca un dibujo en tiza roja llamado “Santo Niño”, así como cartas que fueron escritas hace más de 500 años por un pariente del pintor. Su análisis incluyó además obras de otros maestros europeos a fin de proporcionar comparaciones significativas.

La obra analizada está hecha en tiza roja sobre papel y muestra la cabeza de un infante inclinado hacia un lado y que podría haber sido producida por el mismo Leonardo.

La organización responsable de estos hallazgos informó que las obras de arte del Renacimiento y los documentos asociados a Leonardo conservan rastros biológicos moldeados por siglos de contacto humano, de ahí la importancia de la obra.

En este sentido, el equipo identificó distintos biomas compuestos por bacterias, hongos, plantas, animales, virus y parásitos, mediante un frotis superficial y una secuenciación de metagenoma completo de bajo consumo.

De acuerdo con Science, estas secuencias del cromosoma Y de la obra y de una carta escrita por un primo de da Vinci pertenecen a un grupo genético de personas que comparten un ancestro en la Toscana, el lugar de nacimiento del pintor.

¿Qué sigue en el estudio de su ADN?

Los científicos aclararon que los resultados no son definitivos y que necesitarán más artículos para refinar las observaciones, por lo que esperan poder estudiar los libretos del mismo Leonardo.

Lo que queda por hacer, es esperar a que los estudios continúen, los análisis de diferentes objetos permitirán a los expertos corroborar lo que tanto llevan pensando y de esta forma, acercarse cada vez más al entendimiento de la genialidad del pintor.

Ingenieros y genetistas, que se han preguntado durante años si el genio de Leonardo da Vinci y su gran percepción visual podría explicarse por su genética podrían estar cada vez más cerca de descifrarlo.