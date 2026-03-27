Masturbación masculina ayuda a eliminar esperma dañado y mejorar la fertilidad, según investigación de Oxford

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford reveló que el esperma almacenado en distintas especies podría deteriorarse rápidamente y afectar su rendimiento, por lo que la masturbación masculina sería un apoyo para aumentar su efectividad.
Los investigadores realizaron un análisis comparativo entre especies, desde insectos hasta mamíferos. El estudio indicó queun esperma maduro que ha sido almacenado se deteriora, independientemente de la edad del varón, este proceso lo denominan como senescencia espermática postmeiótica.
En los seres humanos se especifica que al haber períodos más prolongados de abstinencia sexual podría haber un daño mayor en el ADN de los espermatozoides, además de una menor mortalidad y viabilidad de la célula reproductora masculina.
La coautora principal del estudio, la doctora Rebecca Dean del Departamento de Biología, en la Universidad de Oxford, afirmó que, “debido a la alta movilidad de los espermatozoides y su escaso citoplasma, agotan rápidamente sus reservas de energía y limitan su capacidad de reparación”.
Esto hace que su almacenamiento sea particularmente perjudicial en comparación con otro tipo de células Doctora Rebecca Dean, Universidad de Oxford
En el estudio, Dean y equipo de investigación han manifestado que la eyaculación regular (ya sea por actividad sexual o masturbación) puede proporcionar un pequeño, pero significativo impulso a la fertilidad masculina.
El estudio también analizó el almacenamiento entre las hembras y los machos, las primeras realizan este proceso como una estrategia reproductiva ya que pueden durar varios días, pero se desconocen los efectos que pueden tener dentro de una mujer. Mientras que en los machos, esto garantiza la disponibilidad de tener suficientes espermatozoides para el apareamiento.
La Doctora Irem Sepil del Departamento de Biología, en la Universidad de Oxford, explicó que probablemente la evolución adaptativa de las hembras dentro de sus órganos de almacenamiento podrían proporcionar antioxidantes que ayuden a prologar la viabilidad del esperma
Estos órganos suelen secretar fluidos reproductivos para nutrir el esperma y podrían ofrecer vías inexploradas para la biomimética, permitiendo así mejorar el almacenamiento artificial del esperma en el futuroDoctora Irem Sepil, Universidad de Oxford
Por otra parte, el Doctor Krish Sanghvi del Departamento de Biología, Universidad de Oxford, autor principal del estudio, explicó que “los espermatozoides eyaculados deben considerarse como poblaciones individuales que experimentan nacimiento, muerte, envejecimiento y mortalidad selectiva”.
Asimismo, las tasas de estos procesos demográficos pueden diferir entre hombres y mujeres, lo que determina la estructura demográfica de las poblaciones de espermatozoides y las diferencias específicas de cada sexo.