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Ciencia y Saludviernes, 27 de marzo de 2026

Masturbación masculina ayuda a eliminar esperma dañado y mejorar la fertilidad, según investigación de Oxford

Los investigadores plantean que el almacenamiento prologado de los espermatozoides puede afectar su capacidad de fertilidad

Wendy Vega / El Sol de México

Almacenamiento de espermatozoides en hembras y machos

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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