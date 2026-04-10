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Ciencia y Saludviernes, 10 de abril de 2026

Mengzhou 2030: ¿Cómo es la misión de China para llegar a la Luna?

El gigante asiático no quiere quedarse atrás en la batalla por lograr llegar a la Luna, y con su nueva misión busca poder mandar a siete astronautas a la superficie lunar

Wendy Vega / El Sol de México

Desde 2025, China informó cobre la prueba de vuelo de escape a altura cero de la nave realizado con éxito, verificando que la fiabilidad del sistema de escape y rescate es correcto.

China quiere llegar a la Luna en 2030

Uno de los obstáculos que enfrenta China es demostrar en los próximos años la arquitectura completa de la misión lunar, desde el hardware hasta los trajes espaciales.

Las naves que conforman la misión Mengzhou dependen de un sistema de escape en ambos cohetes que funciona con combustible sólido y se pueden ejecutar de forma independiente en caso de emergencia y rescate de la tripulación.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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