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Ciencia y Saludmiércoles, 18 de marzo de 2026

Método Miyawaki: una técnica japonesa podría ayudar a recuperar áreas verdes en el Valle de México

Una técnica japonesa, probada en varias ciudades industriales, empieza a transformar zonas críticas del Valle de México como Nezahualcóyotl e Iztapalapa

Ana Miranda

Cómo funciona

La preparación profunda del suelo también es importante, ya que se remueven entre 80 y 100 centímetros de tierra para enriquecerla con sustratos orgánicos y microorganismos (micorrizas), mejorando así la comunicación radicular. 

Y aquí viene lo más interesante: tras un periodo inicial de riego y deshierbe de 2 a 3 años, el bosque se vuelve completamente autosuficiente, sin necesidad de poda o fertilizantes químicos.

El hito de Nezahualcóyotl

Restauración en el Cerro de la Estrella

Algunos beneficios

De Santiago a “Neza”

Estos proyectos han demostrado que es posible convertir antiguos parches de asfalto en refugios vitales para aves y polinizadores en menos de tres años, logrando una autonomía ecológica total en tiempo récord.

No es tan fácil como parece

Esta estrategia representa un cambio de paradigma: la ciudad ya no crece contra la naturaleza, sino que aprende a integrarla en sus intersticios más olvidados, devolviéndole al suelo su capacidad de sustentar la vida.

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