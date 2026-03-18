









Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Los “bosques Miyawaki” crecen 10 veces más rápido que una plantación convencional. / Cortesía Sugi Project

En las últimas décadas, la mancha urbana del Valle de México ha crecido de forma desmedida, priorizando el asfalto sobre los ecosistemas. Cada tanto surgen proyectos que tratan de revertir la tendencia, pero son insuficientes.

En ese contexto llega a la región una técnica japonesa de reforestación ultra-acelerada, conocida como Método Miyawaki, la cual busca no sólo “plantar árboles”, sino crear ecosistemas autosuficientes.

Esta técnica, que transformó paisajes industriales en Japón durante los años setentas del siglo pasado, ayudando a la creación de cinturones verdes ultra-resistentes, ha comenzado a echar raíces en el centro de México con algunas iniciativas en las que están involucrados académicos, filántropos, instituciones y ONG.

El Método Miyawaki es una técnica japonesa de reforestación ultra-acelerada, que en lugar de sólo “plantar árboles”, busca crear ecosistemas autosuficientes en tiempo récord para combatir las islas de calor y la degradación del suelo.

Conocido también como la ciencia del “Bosque de Bolsillo”, este sistema desarrollado por el botánico japonés Akira Miyawaki, se basa en el concepto de Vegetación Natural Potencial (VNP).

A diferencia de la reforestación tradicional, que a menudo utiliza monocultivos o especies ornamentales, el método propone la creación de bosques nativos multiestrato, además de que se rige por la selección de plantas que crezcan naturalmente en la zona sin intervención humana, plantando entre 3 y 5 plántulas por metro cuadrado, debido a que la competencia por la luz solar estimula un crecimiento vertical acelerado.

Tras un periodo inicial de riego y deshierbe de 2 a 3 años, el bosque se vuelve autosuficiente, sin necesidad de poda o fertilizantes químicos / Cortesía-Sugi-Project

El proyecto más emblemático que se ha echado a andar en México tuvo lugar en mayo de 2025, en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN). De acuerdo con un comunicado de la institución, el llamado “primer Bosque de Bolsillo Miyawaki” del municipio se desarrolló en esta que es una de las zonas con mayor déficit de áreas verdes por habitante en el país

En una extensión de 500 metros cuadrados, se plantaron mil 500 ejemplares de 25 especies nativas y adaptadas a la alta salinidad del suelo de la región (remanente del Lago de Texcoco). Algunas de las más representativas para este caso fueron los encinos, ahuehuetes y diversas variedades de salvias.

El proyecto fue impulsado por una alianza estratégica entre la Fundación SUGi -líder global en microbosques-, Fundación Foresta, la chilena Symbiótica y la propia UTN, a través de su División Académica de Tecnología Ambiental.

“En una región con escasas áreas verdes como Nezahualcóyotl, este tipo de iniciativas no son sólo ambientales, sino acciones con un profundo impacto social que ayudan a generar oxígeno, mitigar el impacto urbano y ofrecer un hábitat real para la biodiversidad”, dijo el Rector de la UTN, Armando Alejandro Elizais, durante la inauguración del bosque.

En la Alcaldía Iztapalapa, el enfoque Miyawaki se integró a estrategias gubernamentales de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, bajo el programa “Reto Verde”, donde se implementaron técnicas de alta densidad en el Cerro de la Estrella por medio de un proyecto denominado “Huizachtépetl: raíces para el futuro”, en julio pasado.

Además de la restauración forestal general, el proyecto integra los pilares Miyawaki mediante nidos de fertilidad, que son microestructuras de suelo enriquecido para asegurar la supervivencia en terrenos erosionados y saneamiento fitosanitario, que consiste en la aplicación de endoterapia vegetal a más de 30 mil árboles en la zona para controlar plagas como el insecto descortezador y preparar así el terreno para nuevas siembras densas.

Los informes de impacto de la Fundación SUGi y estudios de la UNAM sobre el tema establecen que los llamados “bosques Miyawaki” crecen 10 veces más rápido que una plantación convencional. Al ser 30 veces más densos, estos capturan una cantidad significativamente mayor de CO2 por metro cuadrado que los bosques convencionales.

Según los especialistas, en zonas urbanas críticas como Neza e Iztapalapa, un microbosque maduro puede reducir la temperatura ambiente local hasta en 15°C., además de que, al convertirse en espacios 100 veces más biodiversos, atraen más polinizadores (abejas, colibríes) y microfauna esencial para el equilibrio urbano.

La red de actores que impulsa esta tendencia en México es una mezcla de academia, filantropía y activismo técnico, comenzando por instituciones como la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el Tec de Monterrey (con su proyecto Tiny Forest, en Monterrey) y la UDEM.

En Neza se plantaron mil 500 ejemplares de 25 especies nativas en una extensión de 500 metros cuadrados / Cortesía-Sugi-Project

También se han involucrado ONG y fundaciones como SUGi, una organización internacional que aporta diseño técnico y financiamiento global, además de Foresta AC, coordinada en México por expertos como Andrea Guzmán Parra, encargada de la ejecución logística y selección de especies, y la Sedema local, a través de su titular Julia Álvarez Icaza, junto con la Dirección de Áreas Naturales Protegidas.

“El método Miyawaki permite que el bosque se convierta en un laboratorio vivo. A través de la tecnología y la densidad, podemos observar cómo las plantas se comunican y compiten, logrando en 20 años lo que a la naturaleza le tomaría 200”, afirmó Mario Adrián Flores, vicepresidente de Región Monterrey del Tec de Monterrey, sobre el proyecto Tiny Forest.

Antes de llegar a la UTN en Neza, este equipo ya había implementado con éxito decenas de “Bosques de Bolsillo” en ciudades chilenas como Santiago, Concepción y Valparaíso. Esa experiencia previa fue la que convenció a organizaciones como SUGi de que ellos eran los indicados para supervisar la expansión en México.

Para adaptar esta técnica al suelo mexicano, el equipo chileno aportó el “know-how” para tratar suelos extremadamente complejos, como el salitre de Neza, aplicando lecciones aprendidas en las zonas áridas y semiáridas de Chile.

Pero la historia de este tipo de implementaciones es mucho más añeja. Antes de echar raíces en Chile y México, la técnica transformó paisajes industriales en Japón durante los años setenta, donde el doctor Miyawaki colaboró con empresas como Toyota y Mitsubishi para rodear sus plantas con cinturones verdes ultra-resistentes.

El salto a la escala global y urbana se debe en gran medida a la visión de Shubhendu Sharma y su organización Afforestt, en la India. Sharma, un exingeniero industrial, estandarizó el proceso para que pudiera replicarse en terrenos pequeños, logrando que ciudades como Bangalore y Mumbai vieran surgir ecosistemas densos en espacios de estacionamientos o jardines privados de apenas 100 metros cuadrados.

En Europa, el movimiento alcanzó una escala masiva a través de instituciones como IVN Nature Education en los Países Bajos, donde se han establecido más de 250 “Tiny Forests” en entornos escolares y vecinales desde 2015. Países como Bélgica, Francia (con proyectos de la organización Boomforest en París) y el Reino Unido han replicado el modelo con resultados notables: tasas de supervivencia de las plántulas superiores al 90 por ciento, un crecimiento diez veces más veloz que las técnicas forestales tradicionales y un aumento del 100 por ciento en la biodiversidad local.

A pesar de su eficacia, el método enfrenta barreras críticas en el contexto mexicano, como el costo inicial elevado, debido a la necesidad de adquirir miles de plántulas para un área pequeña y la maquinaria para la remoción profunda de suelo, que implica una inversión inicial hasta 5 veces mayor que la reforestación tradicional.

También es fundamental la disponibilidad de especies nativas, esto tomando en cuenta que muchos de los viveros comerciales en México suelen priorizar especies exóticas, como el eucalipto o el pirul, lo que hace que la producción de especies clímax nativas para satisfacer la densidad Miyawaki sea aún un tema por resolver.

El estrés hídrico es otro factor a considerar, ya que los primeros 24 a 36 meses requieren riego constante, y en zonas con escasez severa de agua, esto demanda sistemas de captación de lluvia o uso de agua tratada específicamente para el proyecto.

El futuro de la reforestación en el Valle de México parece alejarse de los grandes parques lineales para enfocarse en la acupuntura urbana ecológica. La meta de los colectivos y universidades involucrados es que para 2030 existan al menos 100 de estos microbosques distribuidos en los puntos de mayor calor de la Zona Metropolitana.