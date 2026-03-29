Misión Artemis II: itinerario de un viaje a la Luna

La misión Artemisa II está lista para llevar a cuatro astronautas a circunnavegar la Luna a bordo de la nave Orión, impulsada por el cohete Space Launch System

GERMAN MARTINEZ GORDILLO

Germán Martínez Gordillo / Sociedad Astronómica de Puebla Germán Martínez Hidalgo A.C.

El cohete SLS es un tanque central enorme de color anaranjado de combustible líquido (hidrógeno y oxígeno), con cuatro motores. Adosado a él van dos cohetes impulsores de color blanco de combustible sólido.

En la parte superior del cohete va la nave espacial Orión, unida a la Etapa Provisional de Propulsión Criogénica (ICPS).

Itinerario

Siguiendo el gráfico de la NASA de la trayectoria a la Luna, conozcamos paso a paso cómo va esta misión:

La misión Artemisa II | Vídeo: Germán Martínez Gordillo

En 2027 Artemisa III practicaría la conexión con el Módulo Lunar en la órbita terrestre y en 2028, Artemisa IV y V alunizarían.