Misión Artemis II termina con éxito: astronautas vuelven a la Tierra tras su histórico viaje a la Luna

En punto de las 18:07 horas amerizó la nave Orión en aguas del Oceano Pacífico concluyendo de manera exitosa la misión espacial

AFP

La Armada de Estados Unidos los recuperó de la cápsula que flotaba en el océano, siguiendo un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong.

Este regreso de los tripulantes representa un alivio para las familias de los astronautas y constituye un éxito innegable para la NASA tras decenas de miles de millones de dólares, años de retrasos y muchas dudas sobre la conveniencia de relanzar el programa lunar.

Margen de seguridad

Objetivo 2028

Sin embargo, los expertos dudan que los módulos de aterrizaje lunar, desarrollados por las empresas de los multimillonarios estadounidenses Elon Musk y Jeff Bezos, estén listos para 2028.

Mientras tanto, la agencia espacial estadounidense espera que Artemis —que ha costado decenas de miles de millones de dólares— reavive el interés estadounidense por la exploración espacial.

Pero también, la tripulación esperaba, “permitir que el mundo se detuviera un instante”, como dijo el comandante Reid Wiseman esta semana.