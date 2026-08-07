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Ciencia y Saludviernes, 7 de agosto de 2026

Nace cría de elefante de Sumatra, especie en peligro de extinción, en el zoológico Aquarium de Madrid

Después de 21 meses de gestación, la elefante de nombre Cynthia dio a luz a su cría el pasado miércoles con el apoyo de las hembras de la manada

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Wendy Vega / El Sol de México

Wendy Vega
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