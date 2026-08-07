Ciencia y Saludviernes, 7 de agosto de 2026
Nace cría de elefante de Sumatra, especie en peligro de extinción, en el zoológico Aquarium de Madrid
Después de 21 meses de gestación, la elefante de nombre Cynthia dio a luz a su cría el pasado miércoles con el apoyo de las hembras de la manada
Wendy Vega / El Sol de México
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