NASA adelanta el despegue de telescopio Roman para mapear el universo

El telescopio Nancy Grace Roman Space es considerado uno de los más potentes y ambiciosos por su capacidad para cartografiar el universo a una escala y velocidad nunca antes alcanzadas

EFE

El observatorio, que ya está completamente ensamblado y ha superado las pruebas finales, será enviado al Centro Espacial Kennedy para su preparación definitiva antes del despegue.

Formará parte del conjunto de grandes telescopios de la NASA junto al Hubble Space Telescope y el James Webb Space Telescope.

Isaacman dijo que el nuevo instrumento contribuirá a la NASA a “desbloquear los secretos del universo e intentar responder a la pregunta de si estamos solos”, en el universo.

Detalló que sus capacidades de observación son más de mil veces más rápidas que las del Hubble y pueden cartografiar 200 veces más cielo en una sola imagen.

“Lo que le tomaría al Hubble dos mil años procesar, Roman puede hacerlo en un año”, agregó.

Según expertos de la NASA, mientras el Hubble recopiló 172 terabytes de datos en 30 años, Roman descargará 1.4 terabytes de datos científicos cada día.