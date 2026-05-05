¿No estamos solos en el universo? La NASA ha encontrado seis mil exoplanetas: algunos con dos soles y otros con lava
Desde el descubrimiento del primer exoplaneta, en 1995, los astrónomos ha hallado otros en condiciones diferentes a las de la Tierra, algunos de ellos cubiertos de lava
Samantha Laurent
¿Qué es un exoplaneta?
¿En qué consiste el método “tránsito”?
¿Estamos solos en el Universo?
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