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Ciencia y Saludmartes, 5 de mayo de 2026

¿No estamos solos en el universo? La NASA ha encontrado seis mil exoplanetas: algunos con dos soles y otros con lava

Desde el descubrimiento del primer exoplaneta, en 1995, los astrónomos ha hallado otros en condiciones diferentes a las de la Tierra, algunos de ellos cubiertos de lava

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Samantha Laurent

¿Qué es un exoplaneta?

¿En qué consiste el método “tránsito”?

¿Estamos solos en el Universo?

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Samantha Laurent
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